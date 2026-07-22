En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 22 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3816 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 22 de julio

1° 3816 11° 0725 2° 3064 12° 2743 3° 0687 13° 5806 4° 6368 14° 9245 5° 6188 15° 7412 6° 8768 16° 8123 7° 5780 17° 1549 8° 8673 18° 0192 9° 9183 19° 8396 10° 2178 20° 7680

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar deseo de estabilidad, acuerdos laborales o afectivos y la necesidad de cerrar ciclos. Un anillo brillante sugiere autoestima, valor propio y oportunidades duraderas.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede advertir de dudas, rupturas o pérdidas de control. También indica miedo al compromiso, traición, ciclos que terminan, o la necesidad de recuperar tu autonomía y límites.