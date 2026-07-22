En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 22 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9440 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 22 de julio

1° 9440 11° 5889 2° 2987 12° 0788 3° 3803 13° 6256 4° 7985 14° 0711 5° 0154 15° 8431 6° 3563 16° 7921 7° 9707 17° 2345 8° 4087 18° 4410 9° 1202 19° 8278 10° 8382 20° 1333

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura refleja búsqueda de guía espiritual, consuelo o perdón. Señala necesidad de reconciliarte con tus valores, sanar culpas y hallar sentido. También puede indicar deseo de apoyo moral ante decisiones difíciles.

Si el cura aparece severo, puede aludir a culpa o miedo al juicio. Amable o cercano sugiere paz y aceptación. Confesarte indica liberar secretos o pedir ayuda. Ver misa apunta a pertenencia y disciplina; huir del cura, a evitar responsabilidades.