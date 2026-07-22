En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 22 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7401 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 22 de julio

1° 7401 11° 3054 2° 9200 12° 9559 3° 0394 13° 3517 4° 5032 14° 3042 5° 7592 15° 1926 6° 5154 16° 9195 7° 5691 17° 2435 8° 2113 18° 8309 9° 1738 19° 4807 10° 2698 20° 2378

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional. Agua clara y tranquila señala paz, claridad y renovación; agua turbia o agitada indica confusión, miedos o tensiones internas que requieren atención y equilibrio.

El contexto importa: nadar con facilidad indica control; flotar, aceptación; inundación, desborde; lluvia, limpieza y nuevos comienzos; mar bravo, retos; beber agua, necesidad de nutrirte; ahogarte, ansiedad.