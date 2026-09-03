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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3465 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre

 3465 11° 0725 
 2°4542 12° 0227 
 3°9517 13° 3024 
 4°3550 14° 0494 
 5°9174 15° 7481 
 6°1232  16° 0775 
 7°1457 17° 1724 
 8°4581 18° 0885 
 9°0302 19° 2696 
 10°2263 20° 5371 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto y enfoque. Puede indicar que persigues metas con determinación o que sientes que algo te acecha. Invita a actuar con precisión, controlar los impulsos y afrontar retos con estrategia y valentía.

Si tú cazas, sugiere ambición, toma de decisiones y deseo de dominar tu entorno. Si te persiguen, apunta a ansiedad o culpa que pide atención. El Cazador también puede ser tu lado instintivo pidiendo límites, foco y dirección clara.

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