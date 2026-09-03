En esta noticia
Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3465 (El Cazador).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre
|1°
|3465
|11°
|0725
|2°
|4542
|12°
|0227
|3°
|9517
|13°
|3024
|4°
|3550
|14°
|0494
|5°
|9174
|15°
|7481
|6°
|1232
|16°
|0775
|7°
|1457
|17°
|1724
|8°
|4581
|18°
|0885
|9°
|0302
|19°
|2696
|10°
|2263
|20°
|5371
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador simboliza instinto y enfoque. Puede indicar que persigues metas con determinación o que sientes que algo te acecha. Invita a actuar con precisión, controlar los impulsos y afrontar retos con estrategia y valentía.
Si tú cazas, sugiere ambición, toma de decisiones y deseo de dominar tu entorno. Si te persiguen, apunta a ansiedad o culpa que pide atención. El Cazador también puede ser tu lado instintivo pidiendo límites, foco y dirección clara.