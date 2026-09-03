En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3465 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre

1° 3465 11° 0725 2° 4542 12° 0227 3° 9517 13° 3024 4° 3550 14° 0494 5° 9174 15° 7481 6° 1232 16° 0775 7° 1457 17° 1724 8° 4581 18° 0885 9° 0302 19° 2696 10° 2263 20° 5371

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto y enfoque. Puede indicar que persigues metas con determinación o que sientes que algo te acecha. Invita a actuar con precisión, controlar los impulsos y afrontar retos con estrategia y valentía.

Si tú cazas, sugiere ambición, toma de decisiones y deseo de dominar tu entorno. Si te persiguen, apunta a ansiedad o culpa que pide atención. El Cazador también puede ser tu lado instintivo pidiendo límites, foco y dirección clara.