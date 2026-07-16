En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4881 (Las Flores).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 15 de julio

1° 4881 11° 8608 2° 4304 12° 3882 3° 7742 13° 1126 4° 4085 14° 1022 5° 6156 15° 2823 6° 6965 16° 6419 7° 4598 17° 3221 8° 1227 18° 4117 9° 5420 19° 0944 10° 8506 20° 8356

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores simboliza belleza, armonía y renovación emocional. Indica crecimiento y esperanza, mayor sensibilidad y deseo de cuidarte, además de apertura al amor y a nuevos comienzos.

Si las flores están marchitas o se deshojan, advierte pérdidas, duelo o desgaste afectivo. Colores vivos auguran buena suerte; blancos, paz; rojos, pasión; amarillos, amistad. Atiende su estado y lo que sentiste al verlas.