En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9705 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 15 de julio

1° 9705 11° 3408 2° 3571 12° 7120 3° 0830 13° 6262 4° 9952 14° 7780 5° 6930 15° 2626 6° 9949 16° 8359 7° 5891 17° 4844 8° 9085 18° 4471 9° 1554 19° 5419 10° 2524 20° 9449

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato representa intuición, independencia y misterio. Sugiere que debes escuchar tu voz interior y proteger tu espacio. También puede señalar astucia para sortear obstáculos y la necesidad de moverte con cautela.

Si el gato es amistoso, indica buena fortuna y vínculos sólidos; si araña o muerde, alerta de engaños o traición. Un gato negro no es mala señal por sí mismo: invita a enfrentar miedos y a confiar en tu percepción.