En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4047 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 15 de julio

1° 4047 11° 4264 2° 0010 12° 1078 3° 6323 13° 5933 4° 0870 14° 6284 5° 4188 15° 3069 6° 5388 16° 4621 7° 5472 17° 6076 8° 0744 18° 0323 9° 1597 19° 5565 10° 7170 20° 5540

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierres y transformaciones. Puede indicar el fin de una etapa, la necesidad de soltar el pasado o aceptar cambios que se avecinan.

También refleja emociones no resueltas: culpa, duelo o nostalgia. El sueño invita a despedirse, reconciliarse con recuerdos y honrar lo vivido para avanzar con más claridad y paz.