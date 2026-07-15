Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7271 (Excremento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 15 de julio

1° 7271 11° 4349 2° 4663 12° 1081 3° 5203 13° 3917 4° 1260 14° 0424 5° 2757 15° 9901 6° 0096 16° 3038 7° 9221 17° 7125 8° 3825 18° 3180 9° 4285 19° 9694 10° 6260 20° 8932

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, ganancias inesperadas y la liberación de cargas. Indica que estás procesando y expulsando lo que ya no sirve, abriendo espacio para nuevas oportunidades y una relación más sana con tus recursos.

También puede reflejar vergüenza o culpa y la necesidad de poner límites y limpiar lo tóxico. Si el excremento ensucia manos o ropa, sugiere preocupación por la imagen; verlo en exceso indica caos emocional que pide orden.