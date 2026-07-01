En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 1 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3134 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 1 de julio

1° 3134 11° 7511 2° 1414 12° 5088 3° 0584 13° 9831 4° 8557 14° 4110 5° 2798 15° 8603 6° 1467 16° 0375 7° 4510 17° 3643 8° 7115 18° 6234 9° 5628 19° 1580 10° 8839 20° 9240

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza alude a ideas, identidad y control. Señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos o decidir. Si la cabeza aparece grande o luminosa, sugiere confianza, creatividad y enfoque racional.

Una cabeza herida, pesada o descontrolada refleja estrés, dudas o exceso de razón. Si está separada del cuerpo, advierte desconexión entre lo que piensas y haces. Invita a equilibrar mente, emociones y acciones.