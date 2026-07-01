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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 1 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 7308 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 1 de julio

 7308 11° 8526 
 2°7140 12° 4860 
 3°2547 13° 6902 
 4°0075 14° 5578 
 5°8855 15° 2854 
 6°5664  16° 4445 
 7°8059 17° 4102 
 8°9177 18° 6359 
 9°1558 19° 2834 
 10°6010 20° 5680 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio simboliza emociones intensas y cambios profundos. Puede indicar purificación, pasión desbordada o pérdida de control. También refleja estrés acumulado y una necesidad urgente de atender aquello que 'arde' en tu vida.

Si apagas el fuego, indica control y renovación; si te consume, advierte sobre riesgos, ira o conflictos. El contexto importa: puede ser llamado a actuar, proteger lo valioso o soltar lo que ya no te sirve para renacer.

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