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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este miércoles, 1 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 7308 (Incendio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 1 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con un incendio simboliza emociones intensas y cambios profundos. Puede indicar purificación, pasión desbordada o pérdida de control. También refleja estrés acumulado y una necesidad urgente de atender aquello que 'arde' en tu vida.
Si apagas el fuego, indica control y renovación; si te consume, advierte sobre riesgos, ira o conflictos. El contexto importa: puede ser llamado a actuar, proteger lo valioso o soltar lo que ya no te sirve para renacer.