En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 1 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5485 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 1 de julio

1° 5485 11° 6783 2° 4689 12° 7274 3° 1186 13° 4547 4° 4027 14° 8925 5° 7773 15° 6552 6° 9290 16° 8980 7° 2393 17° 9658 8° 1670 18° 4505 9° 3074 19° 5359 10° 5788 20° 0817

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna simboliza búsqueda de claridad y guía. Indica que necesitas iluminar dudas, hallar respuestas o tomar decisiones con más información.

También puede señalar miedos ocultos que quieres enfrentar, secretos que salen a la luz o esperanza en momentos oscuros. Si la linterna falla, advierte confusión o falta de dirección.