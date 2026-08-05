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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7415 (Niña Bonita).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita refleja inocencia, pureza y alegría. Indica nuevas oportunidades, renovación emocional y deseo de cuidar o ser cuidado. También resalta tu belleza interior y necesidad de ternura y armonía.
Si el sueño es confuso o tenso, puede advertir idealización y expectativas irreales. También alude a nostalgia, inmadurez o vulnerabilidad. Observa tus emociones en el sueño para distinguir deseo genuino de presión externa.