En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7415 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto

1° 7415 11° 5704 2° 2044 12° 4181 3° 9941 13° 8035 4° 8855 14° 6121 5° 9868 15° 8025 6° 6811 16° 2003 7° 7384 17° 0793 8° 3227 18° 8072 9° 0271 19° 8769 10° 4349 20° 0559

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita refleja inocencia, pureza y alegría. Indica nuevas oportunidades, renovación emocional y deseo de cuidar o ser cuidado. También resalta tu belleza interior y necesidad de ternura y armonía.

Si el sueño es confuso o tenso, puede advertir idealización y expectativas irreales. También alude a nostalgia, inmadurez o vulnerabilidad. Observa tus emociones en el sueño para distinguir deseo genuino de presión externa.