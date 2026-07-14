En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4815 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 13 de julio

1° 4815 11° 5534 2° 2200 12° 5321 3° 0478 13° 2255 4° 5738 14° 0008 5° 2916 15° 4046 6° 5643 16° 7242 7° 9591 17° 4599 8° 5422 18° 0673 9° 4678 19° 4636 10° 4456 20° 6858

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, alegría y nuevos comienzos. Refleja tu parte más pura, deseos de ternura y protección, o el anhelo de tiempos sencillos y afecto sincero.

También puede advertir idealización o expectativas poco realistas sobre el amor y la belleza. Invita a cuidar a tu niña interior, poner límites sanos y valorar la autenticidad por encima de las apariencias.