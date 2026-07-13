En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1379 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 13 de julio

1° 1379 11° 4501 2° 4197 12° 1392 3° 5897 13° 7469 4° 4758 14° 6127 5° 3340 15° 1824 6° 5807 16° 7097 7° 9964 17° 1331 8° 8233 18° 9805 9° 0046 19° 5073 10° 5416 20° 6612

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso o a ser traicionado. Indica vulnerabilidad, límites invadidos y desconfianza. Puede surgir tras cambios o conflictos que te hacen sentir expuesto.

Si tú eres el ladrón en el sueño, señala culpa por tomar más de lo que das o por romper reglas. También simboliza deseos reprimidos y la necesidad de afirmar tu autonomía con honestidad.