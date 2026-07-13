En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9947 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 13 de julio

1° 9947 11° 5307 2° 1166 12° 7041 3° 6989 13° 5543 4° 4774 14° 7175 5° 4633 15° 3663 6° 5363 16° 5014 7° 9380 17° 2467 8° 3050 18° 6399 9° 3558 19° 0966 10° 7145 20° 9648

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierres y transformaciones. Puede indicar el fin de una etapa, la necesidad de soltar el pasado o aceptar cambios que se avecinan.

También refleja emociones no resueltas: culpa, duelo o nostalgia. El sueño invita a despedirse, reconciliarse con recuerdos y honrar lo vivido para avanzar con más claridad y paz.