En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9423 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 13 de julio

1° 9423 11° 3415 2° 7625 12° 8702 3° 6092 13° 3421 4° 2215 14° 8852 5° 7417 15° 9034 6° 4942 16° 3769 7° 7903 17° 7081 8° 5367 18° 7746 9° 0027 19° 4794 10° 3826 20° 8147

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y manejo de recursos. Muestra tu habilidad para transformar ideas en resultados y nutrir proyectos. También sugiere paciencia: dejar que tus planes se cuezan a su tiempo.

Soñar con cocinero también refleja servicio y organización. Podría señalar que debes coordinar mejor tus tareas, equilibrar ingredientes de tu vida y aceptar críticas. Si el cocinero falla, alerta sobre estrés o expectativas poco realistas.