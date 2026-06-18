Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 17 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2229 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de junio

1° 2229 11° 0957 2° 0338 12° 1652 3° 9232 13° 7828 4° 4068 14° 3612 5° 6504 15° 0911 6° 2149 16° 6557 7° 6440 17° 1964 8° 8201 18° 0117 9° 6333 19° 8029 10° 2042 20° 4847

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro simboliza juicio, puertas que se abren o se cierran y deseo de aprobación. Indica conciencia moral, necesidad de perdón y evaluar decisiones clave en un momento de cambio.

Si San Pedro abre la puerta, sugiere oportunidades y alivio; si la cierra, advierte límites o culpas pendientes. El sueño invita a revisar valores, reconciliarte y asumir responsabilidad por tus actos.