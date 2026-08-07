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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9368 (Sobrinos).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos refleja vínculos familiares, cuidado y ternura. Señala deseo de proteger, necesidad de unión o atención a la dinámica del hogar. También puede anunciar nuevas responsabilidades.
Si en el sueño están alegres, augura armonía y apoyo mutuo; si están tristes o enfermos, advierte preocupaciones. Verlos crecer simboliza proyectos en desarrollo y oportunidades que requieren guía.