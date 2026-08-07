En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9368 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto

1° 9368 11° 4397 2° 8198 12° 5378 3° 2654 13° 7563 4° 9622 14° 8141 5° 9885 15° 8503 6° 6260 16° 3515 7° 7396 17° 1790 8° 7595 18° 6669 9° 7615 19° 6468 10° 5446 20° 1899

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos refleja vínculos familiares, cuidado y ternura. Señala deseo de proteger, necesidad de unión o atención a la dinámica del hogar. También puede anunciar nuevas responsabilidades.

Si en el sueño están alegres, augura armonía y apoyo mutuo; si están tristes o enfermos, advierte preocupaciones. Verlos crecer simboliza proyectos en desarrollo y oportunidades que requieren guía.