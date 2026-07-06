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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1441 (El Cuchillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con un cuchillo indica conflictos internos, tensión o la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o culpas. También alude a proteger tus límites y a la alerta ante posibles traiciones o críticas punzantes.
Según el contexto, ver un cuchillo puede simbolizar decisión, claridad y cortar de raíz dudas. Si te hiere, advierte culpa o agresión contenida; si lo manejas con calma, sugiere tomar control y poner límites firmes.