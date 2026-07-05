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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4998 (Lavandera).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio
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|4998
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|0021
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|5563
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|1989
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|6719
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|1642
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|0510
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|6393
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|7601
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|5360
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|0977
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|8648
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|6370
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|6479
|19°
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|1264
|20°
|1250
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con una lavandera que lava ropa simboliza limpieza interior y deseo de soltar culpas. Indica necesidad de ordenar tu vida, cerrar ciclos y empezar de nuevo con hábitos más sanos.
Si es el ave lavandera, anuncia ligereza y adaptabilidad. Su vaivén sugiere atender señales, oportunidades y cambios rápidos. Invita a equilibrar emociones y actuar con agilidad sin perder el foco.