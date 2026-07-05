En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4998 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio

1° 4998 11° 0021 2° 5563 12° 1989 3° 6719 13° 1642 4° 0510 14° 6393 5° 7601 15° 1650 6° 1427 16° 9697 7° 5360 17° 0977 8° 8648 18° 6370 9° 6479 19° 6418 10° 1264 20° 1250

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera que lava ropa simboliza limpieza interior y deseo de soltar culpas. Indica necesidad de ordenar tu vida, cerrar ciclos y empezar de nuevo con hábitos más sanos.

Si es el ave lavandera, anuncia ligereza y adaptabilidad. Su vaivén sugiere atender señales, oportunidades y cambios rápidos. Invita a equilibrar emociones y actuar con agilidad sin perder el foco.