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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5269 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio

 5269 11° 9268 
 2°5581 12° 6241 
 3°9823 13° 4807 
 4°7695 14° 0087 
 5°6014 15° 4852 
 6°4839  16° 2073 
 7°0697 17° 1862 
 8°2314 18° 3770 
 9°0196 19° 2555 
 10°0381 20° 0686 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar tentaciones, culpas o exceso. Indica áreas donde pierdes control o buscas alivio rápido. Es una llamada a revisar hábitos y límites antes de que afecten tu bienestar y relaciones.

También puede señalar vacío emocional, estrés o presión social. Si te sientes atrapado, el sueño te invita a pedir ayuda, moderarte y cultivar disciplina, reemplazando conductas dañinas por rutinas que nutran tu vida.

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