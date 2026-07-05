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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5269 (Vicios).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios suele reflejar tentaciones, culpas o exceso. Indica áreas donde pierdes control o buscas alivio rápido. Es una llamada a revisar hábitos y límites antes de que afecten tu bienestar y relaciones.
También puede señalar vacío emocional, estrés o presión social. Si te sientes atrapado, el sueño te invita a pedir ayuda, moderarte y cultivar disciplina, reemplazando conductas dañinas por rutinas que nutran tu vida.