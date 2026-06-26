En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 25 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5520 (La Fiesta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 25 de junio

1° 5520 11° 9643 2° 0539 12° 8514 3° 3608 13° 8279 4° 1202 14° 8211 5° 6936 15° 2558 6° 5867 16° 8461 7° 2944 17° 4448 8° 3004 18° 8235 9° 9587 19° 0909 10° 6551 20° 1825

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta suele reflejar deseo de conexión, alegría y expansión social. Indica ganas de celebrar logros, renovar energías o abrirse a nuevas experiencias. También puede señalar que tu carisma y creatividad están en un buen momento.

Si la fiesta se siente caótica o vacía, advierte sobre exceso, evasión o agotamiento. Puede revelar presión social, miedo a quedar fuera o gasto desmedido. Invita a equilibrar placer y responsabilidad y a cuidar tus límites.