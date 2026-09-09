En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 2294 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre

1° 2294 11° 0598 2° 0640 12° 8672 3° 6921 13° 8185 4° 5766 14° 0252 5° 1630 15° 2199 6° 2727 16° 7014 7° 5514 17° 2502 8° 1808 18° 8715 9° 1079 19° 7562 10° 0426 20° 8626

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierres y transición. Puede indicar que dejas atrás etapas, relaciones o creencias y que necesitas aceptar pérdidas para avanzar.

También puede reflejar nostalgia, duelo no resuelto o miedo a la muerte. Invita a honrar recuerdos, sanar emociones pendientes y reconectar con un sentido de propósito para renacer.