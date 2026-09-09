Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 5071 (Excremento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre

1° 5071 11° 9291 2° 2782 12° 0404 3° 0630 13° 9681 4° 2189 14° 8869 5° 3637 15° 5097 6° 7522 16° 6999 7° 8733 17° 4125 8° 8079 18° 0149 9° 3591 19° 2123 10° 1997 20° 8538

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación. Indica que dejas ir lo que no te sirve, o que algo que parecía negativo puede volverse provechoso. También se asocia a dinero, fertilidad y energía creativa.

Según el contexto: ensuciarte apunta a vergüenza o culpa; limpiar heces, a resolver conflictos; ver mucho, a ganancias o abundancia; mal olor, a ambientes tóxicos. Observa tus emociones en el sueño para afinar el significado.