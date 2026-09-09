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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4174 (Gente Negra).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y tu relación con la diferencia. A veces indica apertura a otras miradas o el deseo de integrar aspectos tuyos no explorados.
También puede aludir a vivencias sociales, sesgos internos o recuerdos. El sentido depende del contexto del sueño y de tu historia; observa emociones, lugares y acciones para interpretar sin estereotipos.