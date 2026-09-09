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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4174 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 9 de septiembre

 4174 11° 9201 
 2°0536 12° 1422 
 3°7230 13° 9178 
 4°9424 14° 5351 
 5°4160 15° 2954 
 6°9742  16° 7743 
 7°9555 17° 7998 
 8°8924 18° 9092 
 9°2100 19° 9470 
 10°8457 20° 4888 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y tu relación con la diferencia. A veces indica apertura a otras miradas o el deseo de integrar aspectos tuyos no explorados.

También puede aludir a vivencias sociales, sesgos internos o recuerdos. El sentido depende del contexto del sueño y de tu historia; observa emociones, lugares y acciones para interpretar sin estereotipos.

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