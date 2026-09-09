En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6873 (Hospital).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre

1° 6873 11° 2422 2° 5429 12° 7470 3° 8605 13° 3181 4° 6154 14° 6304 5° 1889 15° 3193 6° 7156 16° 5649 7° 3218 17° 5817 8° 1249 18° 4829 9° 6835 19° 5738 10° 0471 20° 7642

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación física o emocional. Indica que buscas ayuda, descanso o cuidados para superar una situación que te agota o preocupa.

También puede ser señal de cambios y recuperación: una invitación a revisar hábitos, enfrentar miedos y priorizar tu bienestar. Si el ambiente es tenso, advierte estrés; si es luminoso, anuncia alivio y apoyo.