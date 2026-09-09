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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6873 (Hospital).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanación física o emocional. Indica que buscas ayuda, descanso o cuidados para superar una situación que te agota o preocupa.
También puede ser señal de cambios y recuperación: una invitación a revisar hábitos, enfrentar miedos y priorizar tu bienestar. Si el ambiente es tenso, advierte estrés; si es luminoso, anuncia alivio y apoyo.