En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7522 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 20 de mayo

1° 7522 11° 2474 2° 0509 12° 5103 3° 5239 13° 0477 4° 6802 14° 0673 5° 5571 15° 4022 6° 9234 16° 4063 7° 2265 17° 0254 8° 6696 18° 1604 9° 1894 19° 9400 10° 9845 20° 4955

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un Loco puede señalar caos interno, impulsividad y miedo a perder el control. También refleja presión o juicios ajenos. Este sueño te invita a poner límites, ordenar emociones y actuar con más conciencia.

También puede simbolizar liberación, creatividad y deseo de romper reglas. Si el Loco eres tú, quizá buscas autenticidad; si es otro, temes su influencia. Observa contexto y emociones para entender el mensaje.