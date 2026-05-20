En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4766 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 20 de mayo

1° 4766 11° 5025 2° 1224 12° 6311 3° 9890 13° 0833 4° 4913 14° 3111 5° 6646 15° 4625 6° 3871 16° 7919 7° 6875 17° 5755 8° 2912 18° 2513 9° 8955 19° 8375 10° 5489 20° 5582

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz simboliza renovación, sanación y trabajo paciente. Habla de cambios discretos que nutren lo esencial y de limpiar cargas pasadas para que nuevas oportunidades crezcan desde raíces firmes.

Si la ves sana y en tierra fértil, augura crecimiento y estabilidad. Si te causa repulsión o invade tu espacio, alerta sobre culpas, desgaste o intrusiones; invita a poner límites y atender lo que postergas.