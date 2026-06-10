En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7524 (Caballo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de junio

1° 7524 11° 4270 2° 8610 12° 4801 3° 5601 13° 2810 4° 9380 14° 8191 5° 8575 15° 1489 6° 5737 16° 2251 7° 4650 17° 5355 8° 2379 18° 1116 9° 8400 19° 9839 10° 4349 20° 3770

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballo simboliza fuerza, libertad y energía vital; indica deseo de independencia y empuje para avanzar. Si el caballo está sano y galopa, augura éxitos y confianza para superar obstáculos.

Si está desbocado o te derriba, alerta sobre emociones descontroladas y decisiones precipitadas. Un caballo manso sugiere equilibrio y lealtad; el color influye: blanco, pureza; negro, misterio; marrón, estabilidad.