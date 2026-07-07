En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5987 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio

1° 5987 11° 3190 2° 5991 12° 7575 3° 1246 13° 2186 4° 7387 14° 8698 5° 6362 15° 7000 6° 1144 16° 2313 7° 9403 17° 7411 8° 9398 18° 6843 9° 5161 19° 6092 10° 8341 20° 5463

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele señalar preocupaciones, estrés y cargas que pican la mente. Evoca sensación de suciedad, vergüenza o culpa y pensamientos repetitivos de los que quieres librarte o que te hacen sentir invadido.

Si te los quitas, simboliza limpieza y solución de problemas. Si aumentan o vuelven, alerta de conflictos persistentes, chismes o gente invasiva. Observa quién aparece y cómo te sientes para entender el mensaje del sueño.