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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3398 (Lavandera).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio
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|3398
|11°
|7505
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|1577
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|1473
|3°
|0298
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|5513
|4°
|9904
|14°
|4760
|5°
|2095
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|4401
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|3652
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|7512
|7°
|0434
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|9234
|8°
|4319
|18°
|4573
|9°
|9140
|19°
|1515
|10°
|0557
|20°
|7513
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con Lavandera suele aludir a limpieza emocional y a la búsqueda de ligereza. Como ave inquieta, señala movimiento, adaptación y pequeñas oportunidades que requieren atención. Invita a soltar cargas y a actuar con agilidad.
Si alude a la lavandera como oficio, sugiere purificación, reparación de errores y poner en orden lo cotidiano. Invita a asumir tareas humildes y constantes para aclarar vínculos. También advierte sobre el desgaste por cargas ajenas.