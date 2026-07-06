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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3398 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio

 3398 11° 7505 
 2°1577 12° 1473 
 3°0298 13° 5513 
 4°9904 14° 4760 
 5°2095 15° 4401 
 6°3652  16° 7512 
 7°0434 17° 9234 
 8°4319 18° 4573 
 9°9140 19° 1515 
 10°0557 20° 7513 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele aludir a limpieza emocional y a la búsqueda de ligereza. Como ave inquieta, señala movimiento, adaptación y pequeñas oportunidades que requieren atención. Invita a soltar cargas y a actuar con agilidad.

Si alude a la lavandera como oficio, sugiere purificación, reparación de errores y poner en orden lo cotidiano. Invita a asumir tareas humildes y constantes para aclarar vínculos. También advierte sobre el desgaste por cargas ajenas.

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