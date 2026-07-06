Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3398 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio

1° 3398 11° 7505 2° 1577 12° 1473 3° 0298 13° 5513 4° 9904 14° 4760 5° 2095 15° 4401 6° 3652 16° 7512 7° 0434 17° 9234 8° 4319 18° 4573 9° 9140 19° 1515 10° 0557 20° 7513

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele aludir a limpieza emocional y a la búsqueda de ligereza. Como ave inquieta, señala movimiento, adaptación y pequeñas oportunidades que requieren atención. Invita a soltar cargas y a actuar con agilidad.

Si alude a la lavandera como oficio, sugiere purificación, reparación de errores y poner en orden lo cotidiano. Invita a asumir tareas humildes y constantes para aclarar vínculos. También advierte sobre el desgaste por cargas ajenas.