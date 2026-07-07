En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5521 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio

1° 5521 11° 7175 2° 4326 12° 1221 3° 5767 13° 7880 4° 1005 14° 0080 5° 7266 15° 6099 6° 4075 16° 0580 7° 3419 17° 1973 8° 7979 18° 2365 9° 1283 19° 7177 10° 2650 20° 4109

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte femenina de tu carácter. Puede señalar deseos de protección, creatividad o necesidad de conectar con emociones y vínculos cercanos.

Si la mujer es desconocida, puede aludir a cambios o facetas ocultas. Si es conocida, refleja tu vínculo con ella. Su actitud en el sueño (protectora, distante u hostil) muestra cómo percibes tus emociones.