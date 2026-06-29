En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 29 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4063 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 29 de junio

1° 4063 11° 2133 2° 1843 12° 3759 3° 7384 13° 3964 4° 4844 14° 1523 5° 0424 15° 4805 6° 6426 16° 1887 7° 7727 17° 7125 8° 0829 18° 0631 9° 6529 19° 6850 10° 6840 20° 8804

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y el deseo de formalizar vínculos. Señala el inicio de una etapa, acuerdos clave o la integración de aspectos de tu vida en busca de armonía y estabilidad emocional.

También puede revelar ansiedad por responsabilidades, miedo al cambio o dudas sobre una relación. Si el sueño es tenso, advierte presiones externas; si es feliz, indica seguridad, crecimiento y confianza.