En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 20 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6276 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 20 de julio

1° 6276 11° 1130 2° 9209 12° 2022 3° 3972 13° 1749 4° 5192 14° 8874 5° 2123 15° 9249 6° 0015 16° 7035 7° 5257 17° 4883 8° 0912 18° 3248 9° 2179 19° 1972 10° 9590 20° 2854

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego indica transformación, pasión y purificación. Anuncia cambios y renovación; si se desbordan, advierte sobre ira, riesgos o conflictos que exigen límites y canalizar la energía con prudencia.

Si aparecen como animales, aluden a paciencia, trabajo en equipo y carga emocional. Una llama mansa sugiere apoyo y lealtad; una agresiva refleja tensiones, terquedad o la necesidad de soltar responsabilidades ajenas.