La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este lunes, 18 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7748 (Muerto que habla). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un muerto que habla indica duelo pendiente y necesidad de cierre. Sus palabras representan tu inconsciente: pedir perdón, despedirte o aclarar algo. Invita a aceptar cambios y soltar el pasado. Si el mensaje es amable, sugiere guía y consuelo; si inquieta, alerta sobre límites o asuntos por resolver. Atiende emociones y detalles del sueño para saber qué área de tu vida pide atención y comunicación.