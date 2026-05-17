El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa con la construcción de un túnel subterráneo bajo las vías del tren, con la finalidad de mejorar la conectividad y el flujo vehicular en la región. Las obras permitirán reducir los tiempos de desplazamiento a la mitad, puesto que el paso actual mantenía las barreras bajas durante 34 minutos por hora. El Gobierno porteño ha anunciado el progreso en los trabajos para la construcción de un túnel en la calle García Lorca, que se localiza bajo las vías del tren Sarmiento, en Caballito. Este cruce ferroviario soporta alrededor de 500 vehículos por hora y la barrera, que permanecía baja durante más de 30 minutos por hora, generaba complicaciones en el tránsito y ocasionaba congestiones. El nuevo paso bajo nivel tiene como finalidad mejorar la fluidez del tránsito y otorgar mayor seguridad a conductores, peatones, vecinos y ciclistas. Asimismo, se prevé que disminuya la contaminación acústica y de gases originada por los vehículos detenidos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, resaltó que “la movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”. De manera simultánea a los trabajos de construcción, se efectúa la instalación de un sistema de pilotaje para las rampas de acceso, así como el montaje de una estación de bombeo. El túnel tendrá un único sentido. Las obras comprenderán la instalación de puentes peatonales en la parte superior. Se implementarán calles colectoras de acceso a frentistas, así como equipamiento urbano que incluirá bancos y juegos. Además, se realizarán intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas. Igualmente, se incorporarán luminarias y revestimientos artísticos en el bajo paso. Los trabajos se desarrollan en el marco del Plan Urbano Ambiental, una iniciativa que se ejecuta en la Ciudad y que subraya la importancia de llevar a cabo los estudios y la planificación necesaria para optimizar la conectividad.