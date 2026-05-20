En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7985 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 20 de mayo

1° 7985 11° 8540 2° 1893 12° 9154 3° 6743 13° 5310 4° 3097 14° 0250 5° 1423 15° 1824 6° 2998 16° 9525 7° 3365 17° 5370 8° 8711 18° 9172 9° 8457 19° 1483 10° 2374 20° 1318

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna indica necesidad de claridad y guía. Estás buscando respuestas y dirección. Sugiere que posees recursos para iluminar el camino, ver lo oculto y decidir con mayor seguridad.

Si la luz es intensa, anuncia soluciones y confianza; si es débil o falla, alerta confusión o falta de información. También invita a mirar dentro de ti y encender tu motivación para avanzar con propósito.