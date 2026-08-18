En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 17 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0155 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 17 de agosto

1° 0155 11° 4472 2° 6104 12° 5651 3° 5324 13° 1242 4° 5385 14° 5734 5° 9556 15° 3830 6° 6550 16° 5003 7° 3767 17° 5563 8° 5829 18° 1580 9° 3061 19° 8453 10° 6492 20° 0568

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música refleja tu estado emocional y deseo de armonía. Melodías suaves sugieren paz, creatividad y conexión interna. Si reconoces la canción, puede señalar un recuerdo o un mensaje que tu mente quiere que atiendas.

Si la música es fuerte o disonante, puede advertir de estrés, ruido mental o conflictos no resueltos. También señala necesidad de expresar emociones, ajustar tu ritmo de vida o poner límites para recuperar equilibrio y claridad.