En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 15 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5851 (Serrucho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 15 de agosto

1° 5851 11° 6021 2° 0683 12° 3434 3° 5309 13° 0004 4° 6362 14° 1545 5° 0741 15° 4972 6° 5446 16° 0731 7° 9233 17° 4912 8° 2660 18° 7005 9° 3059 19° 1929 10° 9897 20° 1689

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos o relaciones que ya no sirven. Indica esfuerzo, paciencia y método para resolver problemas, así como el impulso de construir, reparar o poner límites claros en tu vida.

También puede advertir de conflictos, división o autoexigencia excesiva: si te cortas con el serrucho, refleja desgaste o auto-sabotaje; si lo usas con destreza, augura avances al separar lo importante de lo superfluo.