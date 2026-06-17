Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 17 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2743 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de junio

1° 2743 11° 3215 2° 4445 12° 5876 3° 7660 13° 0245 4° 8805 14° 2461 5° 3176 15° 7322 6° 8018 16° 8064 7° 8091 17° 9014 8° 0572 18° 5196 9° 9311 19° 3034 10° 2888 20° 4660

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con balcón simboliza perspectiva y deseo de libertad. Invita a tomar distancia, ver oportunidades con claridad y preparar decisiones importantes antes de actuar.

Soñar con un balcón alto o inestable refleja riesgos, vértigo o miedo a exponerte. Caer del balcón advierte impulsos imprudentes; compartirlo sugiere vínculos, apoyo y necesidad de límites y seguridad emocional.