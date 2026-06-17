En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 17 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1616 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de junio

1° 1616 11° 9971 2° 6488 12° 8163 3° 4592 13° 1217 4° 9047 14° 3572 5° 1944 15° 5044 6° 9045 16° 7553 7° 1384 17° 7922 8° 7890 18° 9340 9° 6227 19° 0315 10° 6732 20° 4023

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Habla de vínculos afectivos o acuerdos importantes, del deseo de estabilidad y de cerrar ciclos. También puede reflejar autoestima, valor personal y la necesidad de pertenencia.

Si el anillo está roto o perdido, puede señalar dudas, miedo a la ruptura o a perder un lazo. Uno muy apretado indica presión o control; uno que brilla o se recibe de regalo anuncia avances, alianzas o formalización de proyectos.