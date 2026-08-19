En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 18 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 7412 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 18 de agosto

1° 7412 11° 8661 2° 8961 12° 9039 3° 5784 13° 9947 4° 7766 14° 5909 5° 5089 15° 6763 6° 7597 16° 8164 7° 9353 17° 0143 8° 4120 18° 7594 9° 1617 19° 6152 10° 1609 20° 1211

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado suele simbolizar disciplina, valentía y sentido del deber. Indica que buscas orden, protección o fortaleza para enfrentar retos. También puede invitarte a fijar límites y actuar con estrategia ante presiones externas.

Si el soldado aparece en combate, refleja conflictos internos, estrés o la necesidad de defender tus ideales. Si está en calma, sugiere estabilidad, lealtad y trabajo en equipo. También puede señalar rigidez, obediencia ciega o miedo a la autoridad.