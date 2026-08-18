En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 18 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6723 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 18 de agosto

1° 6723 11° 2555 2° 7982 12° 2908 3° 2120 13° 6585 4° 1893 14° 9447 5° 2112 15° 9798 6° 0917 16° 3735 7° 8871 17° 5346 8° 1632 18° 5238 9° 3813 19° 5610 10° 6492 20° 9505

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, cuidado y organización. Señala que estás cocinando proyectos o emociones y que, con paciencia y método, obtendrás resultados valiosos en tu vida personal y profesional.

Si el cocinero está desordenado o quema la comida, advierte estrés y mal manejo de recursos. Invita a revisar hábitos, comunicarte mejor y transformar lo crudo en algo útil y nutritivo para tus metas y relaciones.