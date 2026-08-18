En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 18 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8005 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 18 de agosto

1° 8005 11° 5185 2° 0838 12° 3361 3° 8442 13° 1567 4° 7852 14° 4761 5° 7454 15° 7674 6° 5508 16° 6782 7° 9346 17° 5823 8° 5956 18° 3810 9° 0559 19° 6894 10° 0896 20° 0448

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tus instintos, cuidar tu energía y moverte con sigilo antes de tomar decisiones importantes.

El contexto importa: un gato amigable sugiere buena suerte y afecto; uno agresivo advierte engaños o límites difusos. El color y la salud del animal matizan el mensaje: negro, intuición y miedos; sano, confianza; herido, cautela.