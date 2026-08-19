En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 18 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3382 (La Pelea).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 18 de agosto

1° 3382 11° 8358 2° 7151 12° 5574 3° 8423 13° 6500 4° 5816 14° 6994 5° 8333 15° 0175 6° 0403 16° 3293 7° 2061 17° 9573 8° 4588 18° 9946 9° 1515 19° 5599 10° 5594 20° 1042

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea indica conflictos internos o tensiones con alguien. Revela frustración, ira contenida y necesidad de marcar límites, además de temor a la confrontación o a perder el control en algún aspecto de tu vida.

El contexto da pistas: ganar sugiere autoestima y avance; perder, vulnerabilidad o culpa. Ser espectador refleja evitar el conflicto. El sueño invita a dialogar, canalizar la energía y resolver tensiones pendientes.