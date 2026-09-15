Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7105 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 15 de septiembre

1° 7105 11° 7612 2° 6017 12° 5191 3° 7170 13° 9317 4° 2174 14° 3597 5° 6275 15° 1823 6° 6176 16° 6154 7° 8973 17° 6635 8° 7613 18° 6293 9° 7509 19° 4179 10° 9718 20° 6851

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y misterio. Si el gato es amistoso, indica confianza y buena fortuna; si está tranquilo, sugiere equilibrio emocional y escuchar más tu voz interior.

Un gato agresivo o huidizo advierte de engaños, inseguridad o relaciones tóxicas. Ver un gato negro puede reflejar temores y supersticiones; uno blanco, sanación y nuevos comienzos. El contexto del sueño define su mensaje.