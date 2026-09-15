En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7175 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 15 de septiembre

1° 7175 11° 1507 2° 6213 12° 8403 3° 0600 13° 7172 4° 6132 14° 6141 5° 4016 15° 5320 6° 7131 16° 5885 7° 7171 17° 9960 8° 0708 18° 7923 9° 8784 19° 8803 10° 9863 20° 4552

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar emociones ambiguas: diversión y alegría en la superficie, pero miedo o desconfianza ocultos. Indica que usas el humor como máscara para evitar mostrar vulnerabilidad o enfrentar tensiones.

Si El Payaso es siniestro, señala ansiedades, engaños o burlas en tu entorno. Si es amigable, sugiere recuperar la espontaneidad y la risa, pero también revisar qué papel juegan las apariencias y los disfraces en tu vida.