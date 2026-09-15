En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0618 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre

1° 0618 11° 7658 2° 8697 12° 5004 3° 5117 13° 9183 4° 2990 14° 3641 5° 9280 15° 1870 6° 6221 16° 1770 7° 5750 17° 0838 8° 9331 18° 1585 9° 0041 19° 4561 10° 6436 20° 0640

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre simboliza vida, pasión y emociones intensas. Puede advertir sobre tu salud o señalar cambios profundos. También sugiere proteger tus límites y encauzar energía creativa o sexual.

Soñar que sangras indica desgaste, miedo o pérdida de energía; ver sangre ajena alude a vínculos y conflictos. Si limpias sangre, sugiere sanación y cierre. El contexto, color y cantidad determinan si es alarma o renovación.