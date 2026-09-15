En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6037 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 15 de septiembre

1° 6037 11° 2004 2° 4464 12° 1110 3° 3817 13° 2304 4° 0511 14° 6161 5° 7142 15° 4038 6° 2980 16° 2271 7° 4016 17° 3041 8° 2180 18° 6231 9° 9917 19° 9570 10° 7216 20° 9895

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista indica preocupación por tu imagen y salud, o por corregir algo que te incomoda. También refleja miedo al dolor o a ser juzgado y el deseo de limpieza, control y poner en orden asuntos que has postergado.

Si el dentista te atiende con calma, sugiere sanación y apoyo. Si hay tensión o se caen dientes, alude a ansiedad por pérdidas, comunicación, dinero o autoestima y a la urgencia de cuidarte y enfrentar lo que evitas.