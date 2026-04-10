Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este jueves, 9 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5948 (Muerto que habla). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador. Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La figura del muerto puede ser una guía que invita a reflexionar sobre decisiones pasadas y a encontrar la paz interior al enfrentar esos recuerdos.